Buscan a hombre chiapaneco desaparecido en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Elementos del Mando Coordinado de Seguridad se movilizaron hasta el ejido La Maroma, en el municipio de Zaragoza, tras el reporte de la desaparición de un hombre originario del estado de Chiapas. La vivienda del desaparecido se encuentra ubicada sobre la calle Saúl Vara, sin número.

Según información oficial, el reporte fue recibido por el departamento de Seguridad Pública local, notificando la ausencia de Juan Méndez Jiménez, quien no ha sido visto desde el pasado jueves 2 de octubre.

En el lugar, los oficiales entrevistaron a Gabriel Méndez Juárez, de 48 años, también originario de Chiapas y compañero de trabajo del desaparecido. Méndez Juárez mencionó que su familiar podría haber abordado un autobús con destino a su tierra natal, aunque no tiene certeza de ello.

Ante esta situación, los elementos de seguridad brindaron apoyo a Méndez Juárez para trasladarse hasta la entrada del municipio de Morelos, con el objetivo de dirigirse a la central de autobuses más cercana, ubicada en Allende.

Asimismo, se le exhortó a interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público en caso de no obtener información sobre el paradero de su familiar, a fin de activar los protocolos correspondientes para personas desaparecidas.