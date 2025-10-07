Cierra con éxito la Feria de la Amistad 2025 en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Tras diez días de música, convivencia y un ambiente familiar, la Feria de la Amistad 2025 concluyó con un saldo blanco, según reportaron autoridades y organizadores del evento.

Durante esta edición, artistas de diversos géneros con proyección nacional e internacional se presentaron en el recinto ferial, logrando reunir a cientos de familias acuñenses, así como visitantes de municipios cercanos.

Javier Flores, encargado de la concesión de la feria, calificó la edición como exitosa en términos organizativos, aunque reconoció que los ingresos fueron menores comparados con años anteriores.

"La situación económica actual sí impactó en la afluencia y las ventas, pero la derrama económica para la ciudad sigue siendo importante. Vinieron personas de otras partes y eso ayuda al comercio local", explicó.

Flores también destacó que la cartelera artística fue diseñada para atraer a un público diverso. "Fue un evento muy bueno, sobre todo porque buscamos traer una importante cartelera con diferentes artistas y géneros variados", comentó.

A pesar del contexto económico, el evento cerró con comentarios positivos del público y sin incidentes relevantes, consolidando su lugar como una de las celebraciones más esperadas en la región.