Capacitan a abogados en materia penal

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Colegio de Abogados de Acuña organizó una capacitación dirigida a profesionales del Derecho, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y mantenerlos actualizados en temas jurídicos relacionados con la materia penal.

El curso, titulado "Reparación integral del daño en el proceso penal", fue impartido por el licenciado Julio César Flores Miramontes, especialista en Derecho Penal y Derechos de las Víctimas.

Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una capacitación enfocada en un tema relevante para el ejercicio profesional del Derecho y la atención de asuntos relacionados con el sistema de justicia penal.

Representantes del Colegio de Abogados de Acuña destacaron su compromiso de continuar promoviendo actividades que contribuyan a la preparación y actualización de sus integrantes.

Asimismo, hicieron un llamado a más profesionales del Derecho para que se integren al organismo y colaboren en las acciones de capacitación y fortalecimiento del gremio jurídico en Ciudad Acuña.