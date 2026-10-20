Abren registro para Adulto Mayor y Mujeres Bienestar en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El registro para los programas federales Adulto Mayor y Mujeres Bienestar comenzó en el Mercadito de Acuña, donde las personas interesadas podrán realizar su trámite de inscripción hasta el próximo 24 de octubre.

El proceso se lleva a cabo en las instalaciones del Mercadito de Acuña, donde se recibe a los solicitantes que buscan acceder a los apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal.

Importancia de la Documentación Completa

En el lugar, el servidor de la Nación, Alejandro Mayo, destacó la importancia de presentar la documentación completa para facilitar el trámite y realizar correctamente la inscripción a los programas.

Ambos esquemas contemplan apoyos económicos federales dirigidos a sus respectivos beneficiarios, por lo que el registro es un paso necesario para quienes buscan acceder a estos recursos.

Fechas Clave para el Registro

Las inscripciones permanecerán disponibles hasta el 24 de octubre, fecha límite para que los adultos mayores y las mujeres interesadas acudan a realizar el trámite correspondiente.