Reciben a la monarca y promueven su conservación en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Autoridades y participantes realizaron un evento ecológico para dar la bienvenida a la temporada de presencia de la mariposa monarca en Acuña, municipio ubicado en la ruta migratoria de esta especie.

La actividad se llevó a cabo con el propósito de fomentar la conservación del entorno natural y crear conciencia sobre la importancia de proteger a las especies que recorren la región durante su migración.

Importancia de la Conservación de la Mariposa Monarca

En el evento estuvo presente Diana Susana Estens, secretaria del Medio Ambiente, quien destacó la necesidad de preservar los ecosistemas y proteger la riqueza natural de Coahuila.

La funcionaria señaló que el cuidado del medio ambiente es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar la conservación de las distintas especies que habitan y transitan por el estado.

Asimismo, resaltó la importancia de conservar y promover el uso de plantas nativas de la región, debido a que proporcionan alimento y espacios de descanso para las mariposas monarca durante su recorrido migratorio.

Fomentando la Participación Ciudadana en la Conservación

Con estas acciones, se busca fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de la especie y fomentar la protección de su hábitat, así como la conservación de los ecosistemas de la región.