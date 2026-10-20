Buscan reforzar la seguridad escolar con Operación Mochila en Nava

NAVA, Coahuila - La comunidad educativa de la Secundaria Vito Alessio Robles participó en una jornada de la Operación Mochila Sana y Segura, una medida preventiva orientada a reducir riesgos y contribuir a un entorno seguro para los estudiantes.

Participación de la Comunidad Educativa

En la actividad participaron la directora del plantel, Adriana Lucía Ramos Aguilar; Elizabeth Villa Toro, representante de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), y personal educativo, quienes colaboraron en las acciones de prevención dentro de la institución.

Importancia de la Comunicación Familiar

La seguridad escolar también requiere la participación de las familias, por lo que la comunicación entre padres, docentes y estudiantes es fundamental para identificar posibles riesgos y favorecer una convivencia adecuada.

Estas medidas deben realizarse con respeto a los derechos y la dignidad de los alumnos, además de mantener informadas a las familias sobre los procedimientos y objetivos de la operación.