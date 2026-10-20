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Coahuila

Buscan reforzar la seguridad escolar con Operación Mochila en Nava

La jornada en la Secundaria Vito Alessio Robles incluyó a personal educativo y PRONNIF para prevenir riesgos entre los estudiantes.

Por Alberto Ibarra - 20 octubre, 2026 - 01:18 p.m.
Personal educativo y representantes de PRONNIF participaron en la Operación Mochila Sana y Segura en Nava.
Personal educativo y representantes de PRONNIF participaron en la Operación Mochila Sana y Segura en Nava.
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      NAVA, Coahuila - La comunidad educativa de la Secundaria Vito Alessio Robles participó en una jornada de la Operación Mochila Sana y Segura, una medida preventiva orientada a reducir riesgos y contribuir a un entorno seguro para los estudiantes.

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      Participación de la Comunidad Educativa

      En la actividad participaron la directora del plantel, Adriana Lucía Ramos Aguilar; Elizabeth Villa Toro, representante de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), y personal educativo, quienes colaboraron en las acciones de prevención dentro de la institución.

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      Importancia de la Comunicación Familiar

      La seguridad escolar también requiere la participación de las familias, por lo que la comunicación entre padres, docentes y estudiantes es fundamental para identificar posibles riesgos y favorecer una convivencia adecuada.

      Estas medidas deben realizarse con respeto a los derechos y la dignidad de los alumnos, además de mantener informadas a las familias sobre los procedimientos y objetivos de la operación.

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