Impulsan desarrollo emocional en escuelas de Ciudad Acuña con la estrategia "Ser Más"

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Autoridades educativas iniciaron capacitaciones dirigidas a directivos y personal del sector educativo como parte de la estrategia "Ser Más", enfocada en fortalecer el desarrollo emocional dentro del ámbito pedagógico.

Las actividades buscan mejorar el trabajo educativo con los menores y brindar herramientas que contribuyan a su formación, mediante acciones enfocadas en el desarrollo emocional y la promoción de valores.

Capacitación para el Desarrollo Emocional

En el lugar, María Guadalupe Rodríguez, coordinadora general de Servicios Regionales de Coahuila, informó que estas capacitaciones también pretenden extender sus beneficios a los padres de familia, con el propósito de fortalecer la participación de las familias en la educación de niñas, niños y adolescentes.

La coordinadora explicó que la estrategia "Ser Más", implementada por Paola Rodríguez, contempla acciones de capacitación para contribuir al fortalecimiento de la educación en Ciudad Acuña.

Importancia de la Participación Familiar

Asimismo, destacó la importancia de dar continuidad a estas actividades, al considerar que la preparación del personal educativo permite reforzar el trabajo pedagógico y promover valores que favorezcan la formación integral de los estudiantes.

Las capacitaciones continuarán realizándose como parte de las acciones encaminadas a mejorar el ámbito educativo y fortalecer el desarrollo emocional de los menores, con la participación de docentes, directivos y familias.