Chocan dos taxis frente a jardín de niños en la colonia Gámez Sumarán

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Dos unidades de taxi se vieron involucradas en un accidente vial registrado en la colonia Gámez Sumarán.

El percance ocurrió en el cruce de la calle 13 y la calle Ignacio Manuel Altamirano, a la altura del jardín de niños María del Carmen.

Personal del plantel educativo solicitó la presencia de las autoridades tras percatarse del choque.

Elementos de rescate acudieron al lugar para valorar a las personas involucradas y descartar lesiones de gravedad.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

¿Qué provocó el accidente?

De acuerdo con información preliminar, los accidentes en los que participan taxistas han aumentado en las últimas semanas, principalmente por exceso de velocidad y por no respetar los señalamientos de tránsito.

Acciones de las autoridades

Las investigaciones permitirán establecer las responsabilidades correspondientes y esclarecer la mecánica del percance.