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Coahuila

Acuña y Del Río se preparan para recibir el encuentro internacional Ports to Plains

Autoridades destacan la oportunidad de fortalecer la cooperación fronteriza y promover proyectos de desarrollo regional.

Por Angel Garcia - 17 junio, 2026 - 06:06 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – Autoridades y representantes de la región iniciaron reuniones de trabajo para preparar la realización del evento internacional Ports to Plains, que tendrá como sede a las ciudades de Acuña y Del Río a finales de este año.

      De acuerdo con lo informado, el encuentro se desarrollará durante varios días e incluirá reuniones y mesas de diálogo enfocadas en temas de interés para ambos lados de la frontera.

      Los organizadores destacaron que la realización del evento representa una oportunidad para impulsar beneficios y fortalecer la relación bilateral entre ambas comunidades.

      Asimismo, señalaron que obtener la sede requirió diversas gestiones, por lo que consideraron fundamental aprovechar al máximo este espacio de encuentro y colaboración.

      Indicaron que el objetivo es promover el desarrollo de la frontera mediante iniciativas y proyectos que generen impactos positivos para la región.

      El evento Ports to Plains se llevará a cabo a finales de este año en Acuña y Del Río, con el objetivo de fomentar el desarrollo regional.

      Las reuniones preparatorias continuarán en los próximos meses con el propósito de coordinar la logística y definir los temas estratégicos que formarán parte de la agenda del encuentro internacional.

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