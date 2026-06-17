Acuña y Del Río se preparan para recibir el encuentro internacional Ports to Plains

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Autoridades y representantes de la región iniciaron reuniones de trabajo para preparar la realización del evento internacional Ports to Plains, que tendrá como sede a las ciudades de Acuña y Del Río a finales de este año.

De acuerdo con lo informado, el encuentro se desarrollará durante varios días e incluirá reuniones y mesas de diálogo enfocadas en temas de interés para ambos lados de la frontera.

Los organizadores destacaron que la realización del evento representa una oportunidad para impulsar beneficios y fortalecer la relación bilateral entre ambas comunidades.

Asimismo, señalaron que obtener la sede requirió diversas gestiones, por lo que consideraron fundamental aprovechar al máximo este espacio de encuentro y colaboración.

Indicaron que el objetivo es promover el desarrollo de la frontera mediante iniciativas y proyectos que generen impactos positivos para la región.

El evento Ports to Plains se llevará a cabo a finales de este año en Acuña y Del Río, con el objetivo de fomentar el desarrollo regional.

Las reuniones preparatorias continuarán en los próximos meses con el propósito de coordinar la logística y definir los temas estratégicos que formarán parte de la agenda del encuentro internacional.