Suspensión de clases en jardín de niños Nueva Rosita tras accidente

NUEVA ROSITA, COAH.- La mañana de este miércoles fueron suspendidas las clases en el jardín de niños "Nueva Rosita", luego de que una estructura metálica colapsara de manera repentina, poniendo en riesgo la integridad de los alumnos que se encontraban en el receso. El incidente generó alarma entre docentes y padres de familia.

La profesora Griselda Flores Calderón, docente del plantel, relató que apenas habían transcurrido diez minutos del receso cuando varios niños se acercaron al barandal, el cual se desprendió "como en cámara lenta", cayendo aparatosamente. Dos menores resultaron con golpes leves, aunque insistían en continuar jugando.

Ante la emergencia, maestros corrieron para intentar detener la estructura y evitar mayores daños. Posteriormente solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio, quienes atendieron a los menores y a la directora del plantel, quien presentó malestar tras los hechos.

Los docentes señalaron que al checar el perímetro, la reja presentaba fragilidad situación que atribuyen a que personas ajenas ingresan al jardín de niños dañando las instalaciones. Esta condición habría debilitado las estructuras metálicas del plantel.

Tras el percance, se requirió de manera inmediata el apoyo de un soldador para revisar y reforzar los barandales, con el propósito de evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo a los estudiantes. En tanto, autoridades educativas informaron que se dará seguimiento a las reparaciones.

El incidente ha encendido la preocupación en la comunidad escolar, que exige mayor vigilancia y mantenimiento en los planteles, a fin de garantizar la seguridad de los niños y niñas durante sus actividades cotidianas.