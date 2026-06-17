Entrega IEEA certificados y módulos educativos para impulsar la educación de adultos en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) entregó constancias de alfabetización, certificados de primaria y secundaria, así como módulos educativos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación entre la población.

Durante el evento también fueron reconocidos docentes del USICAM por la labor que realizan en apoyo de personas que buscan continuar o concluir sus estudios.

La entrega de certificados y módulos educativos

La entrega de módulos educativos y certificados se llevó a cabo en la empresa Gentherm, mediante una alianza de colaboración con la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Importancia de la educación en la comunidad

El director estatal del IEEA, Jaime Bueno, destacó la importancia de mantener los esfuerzos para ampliar la cobertura educativa y acercar estos programas a un mayor número de personas.

Señaló que la meta es continuar sumando beneficiarios a este esquema educativo gratuito, el cual busca brindar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a las familias.

Asimismo, reiteró el compromiso de la institución para seguir trabajando de manera coordinada con el sector productivo y organizaciones sociales, a fin de facilitar el acceso a la educación básica para quienes no han concluido sus estudios.