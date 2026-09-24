Camioneta termina dentro de un canal tras perder el control en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una camioneta terminó dentro de un canal luego de que su conductor perdiera el control, en un accidente que no dejó personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida La Misión, en el cruce con el bulevar Jesús María Ramón, en el acceso a la ciudad.

La unidad involucrada fue una Chevrolet Suburban modelo 2002, de color negro y con placas de Coahuila, conducida por Alex Michel Muñoz, de 19 años.

El joven habría perdido el control del vehículo por causas que hasta el momento se desconocen, lo que provocó que la camioneta saliera de la vialidad y cayera al canal, donde quedó atrapada y fue necesaria ayuda para retirarla.

Acciones de la Cruz Roja

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención correspondiente y descartaron que hubiera personas lesionadas.

Investigación de las autoridades

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.