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Coahuila

Hombre resulta lesionado tras ser agredido por un grupo de personas en Ciudad Acuña

Los presuntos agresores huyeron antes de la llegada de las autoridades; el afectado recibió atención de la Cruz Roja.

Por Angel Garcia - 28 septiembre, 2026 - 10:15 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un hombre resultó lesionado tras ser agredido por un grupo de personas en el fraccionamiento Veracruz, cuyos integrantes huyeron antes de la llegada de las autoridades.

      Hechos de la agresión

      Elementos de seguridad y de rescate acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona lesionada. A su llegada, constataron que los presuntos agresores ya se habían dado a la fuga.

      Detalles de la atención médica

      Videos relacionados con los hechos muestran a varias personas corriendo detrás del afectado hasta alcanzarlo y posteriormente golpearlo. Debido a las lesiones que presentaba, el hombre recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

      Situación actual de los agresores

      Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

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