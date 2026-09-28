Confirma Salud Covid en la Normal

La Secretaría de Salud confirmó tres casos positivos de Covid-19 en la Escuela Normal de Monclova, luego de las pruebas realizadas entre estudiantes tras detectarse el primer caso en la institución.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que las pruebas efectuadas por un laboratorio local arrojaron tres resultados positivos y seis negativos.

Además, se tomó una muestra para PCR en el Hospital Amparo Pape de Benavides, que fue enviada al Laboratorio de Biología Molecular en Saltillo para determinar qué virus está presente y establecer si se trata de Covid-19 u otro tipo de virus.

Acciones de la autoridad

Tras la detección de estos casos, personal de Epidemiología adscrito a la Secretaría de Salud acudió a la Normal de Monclova para capacitar a los alumnos y recabar información sobre los casos.

Agregó que hasta el momento no existe información de otros casos relacionados con la escuela.

El funcionario explicó que durante el otoño y con la proximidad del invierno aumentan las enfermedades respiratorias, por lo que pidió a quienes presenten dolor de garganta, tos, catarro o flujo nasal acudir con su médico.

Señaló que estos síntomas pueden corresponder a una infección viral, una alergia u otro padecimiento, por lo que es necesario recibir valoración médica.

Detalles confirmados

Sobre el posible origen de los contagios, señaló que los epidemiólogos recaban información entre los estudiantes para establecer antecedentes y posibles fuentes de exposición.