Coahuila

Pierde el control y cae a desnivel en la curva La Morena; no hubo lesionados

La peligrosa curva del sector Sur Poniente continúa registrando accidentes por falta de medidas de prevención.

Por Angel Garcia - 19 noviembre, 2025 - 03:08 p.m.
Ciudad Acuña, Coahuila.— Un conductor perdió el control de su vehículo y salió del camino en la transitada curva La Morena, ubicada en el sector Sur Poniente, un punto donde los accidentes siguen presentándose con frecuencia.

El percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2011, color blanco, conducida por José, de 32 años, se salió del camino y cayó a un desnivel, sin chocar con otro vehículo ni estructura.

Elementos de rescate acudieron al lugar y evaluaron a los ocupantes, descartando personas lesionadas. A pesar del impacto, todos se encontraban en condiciones estables.

¿Qué ocurrió?

La curva La Morena ha sido señalada tanto por automovilistas como por autoridades como un tramo de riesgo desde su creación, debido a la falta de sistemas de advertencia y medidas de prevención que ayuden a disminuir la incidencia de accidentes.

