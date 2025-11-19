Obreros de AHMSA marcharán a Saltillo para exigir el pago de sus finiquitos

Ante la falta de respuesta y el prolongado retraso en el pago de sus finiquitos, un grupo de obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) anunció una movilización rumbo a la capital del estado. Los trabajadores informaron que este lunes partirán caminando desde el municipio de Castaños hacia Saltillo, con la intención de que las dependencias estatales y federales intervengan y aceleren la resolución de sus casos.

Los obreros señalaron que, mientras la situación económica de cientos de familias se agrava, ellos han entregado oficios y solicitudes formales desde hace meses. Sin embargo, aseguran que las autoridades no han dado una solución definitiva.

“Vamos a exigir la solución a todos los problemas que tenemos. La federación ya lo sabe; hemos llevado oficios. Queremos una solución definitiva ya”, expresó Julián Torres Ávalos, integrante del movimiento.

¿Cuál es el plan de los obreros?

Como parte de la preparación para la jornada de caminata, los trabajadores estarán este sábado en la Plaza Principal de Monclova, donde solicitarán el apoyo de la ciudadanía con víveres, agua, medicinas básicas y artículos que les permitan sostener la larga travesía hacia Saltillo.

¿Cuándo comenzará la marcha?

La movilización comenzará el lunes por la mañana, cuando los obreros se reúnan en la gasolinera El Monki, en Castaños, punto desde el cual iniciarán el recorrido a pie rumbo a la capital coahuilense.

Torres Ávalos señaló que tienen información sobre una posible visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la Región Carbonífera. No obstante, afirmó que, independientemente de ello, los trabajadores mantendrán su decisión de salir caminando para exigir que sus demandas sean atendidas.

¿Cómo se está organizando el apoyo ciudadano?

El colectivo obrero invitó a la población de Monclova, Castaños y municipios vecinos a sumarse con donaciones, mensajes de apoyo o acompañamiento durante los primeros tramos de la marcha. Reiteraron que muchas familias dependen de estos pagos para cubrir necesidades básicas y que es urgente que las autoridades intervengan con firmeza.