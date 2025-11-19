PRONNIF mantiene abierto el caso de menor rescatado tras presunto maltrato en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.— A una semana del rescate de un menor de tres años que presuntamente era golpeado por su padrastro, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) estatal mantiene abierto el caso y trabaja en la restauración del niño con una familia que garantice su cuidado y bienestar.

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió en la colonia Colinas del Valle, donde vecinos, al percatarse del maltrato, confrontaron y agredieron al presunto responsable, identificado como José Emmanuel Rodríguez, quien fue detenido en el lugar por las autoridades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La subprocuradora estatal de PRONNIF, Abigail García Ramos, encabezó el operativo de resguardo del menor, quien fue puesto bajo protección para asegurar su integridad.

La dependencia informó que continúa con las evaluaciones y procesos correspondientes para definir el entorno más adecuado para el niño, reiterando que su labor se centra en garantizar los derechos de todos los menores y evitar que permanezcan en ambientes de violencia o riesgo.