El Papa León XIV expresa su deseo de visitar México y Latinoamérica

El Papa León XIV afirmó que desea viajar a Latinoamérica, mencionando específicamente a México y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como puntos de interés en su agenda. El pontífice estadounidense expresó su entusiasmo por realizar una gira por la región, aunque sin confirmar fechas por el momento.

¿Qué desea el Papa León XIV?

A su salida de la residencia de Castel Gandolfo, el Papa León XIV declaró ante los periodistas que, si bien este año del Jubileo está copado de actividades, los viajes internacionales comenzarán a programarse "poco a poco" para el próximo año.

Deseo de Visitar el Continente

El líder de la Iglesia Católica fue enfático al citar su deseo de regresar al continente: "Yo encantado de viajar", dijo, añadiendo que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México.

Además de México, el pontífice también mencionó a otros países de Latinoamérica que tiene "pendientes" en sus planes de viaje, incluidos Uruguay, Argentina y Perú, manifestando un rotundo "Por supuesto" a la posibilidad de visitar este último.

¿Cuál es la situación actual de los viajes del Papa?

Por el momento, no hay ningún viaje confirmado a Latinoamérica. La única visita internacional oficializada que emprenderá el Papa León XIV próximamente es la que realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre a Turquía y Líbano. También se rumora que podría viajar a países africanos, pero no ha sido confirmado.

La posible visita a México y el resto de los países de la región se esperaría a partir del año siguiente, una vez concluidas las actividades del Jubileo en El Vaticano.