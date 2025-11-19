Identifican a Roberto Zuñiga Oviedo tras ser atropellado en carretera 57

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO IDENTIFICA CUERPO DE PERSONA ATROPELLADA EN LA CARRETERA FEDERAL 57

CARLOS MACIAS/ LA VOZ

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de la delegación en la región carbonífera, informó que se está investigando el homicidio de una persona atropellada la noche del martes en la carretera federal 57, a la altura del Tecnológico de la Región Carbonífera.

¿Qué ocurrió?

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que la víctima fue identificada como Roberto Zuñiga Oviedo, de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado sobre la carretera federal 57, a la altura del Tecnológico de la Región Carbonífera.

La investigación preliminar sugiere que el incidente involucró a varios vehículos y que la víctima sufrió múltiples impactos, lo que provocó una fractura de cráneo y la exposición de su masa encefálica, causando su muerte instantánea.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Garduño Guzmán informó que no hay personas detenidas en relación con el incidente y que las líneas de investigación están abiertas para determinar las circunstancias exactas del hecho. La Fiscalía General del Estado está trabajando para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

La necropsia realizada al cuerpo de la víctima confirmó que la causa de la muerte fue el shock causado por los múltiples impactos. La investigación continuará en los próximos días para determinar las circunstancias exactas del incidente y encontrar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.