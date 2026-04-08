Tragedia en carretera: Autobús de pasajeros que iba a Ciudad Acuña choca y deja víctimas mortales

Un autobús de pasajeros que cubría la ruta de Coatzacoalcos, Veracruz, hacia Ciudad Acuña sufrió un accidente la mañana de este día en territorio tamaulipeco, con un saldo preliminar de dos personas sin vida.

La unidad, identificada como NA Bus Turismo con número económico 1015, colisionó contra un camión de carga que se encontraba detenido en el kilómetro 90, en Ciudad Victoria, en dirección al entronque con Monterrey.

El accidente ocurrió en el kilómetro 90 de la carretera hacia Monterrey.

De acuerdo con los reportes, en el autobús viajaban 47 personas. Tras el impacto, ocho pasajeros fueron llevados a distintos centros médicos, entre ellos el IMSS, el Hospital General y el Hospital de Especialidades de Ciudad Victoria.

Ocho pasajeros fueron trasladados a hospitales tras el choque.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas.

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido esta mañana.

El Gobierno de Tamaulipas informó que en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para proporcionar más detalles sobre lo ocurrido.