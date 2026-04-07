Emanuel Garza Fishburn permite ver el Mundial en escuelas de Coahuila

El secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que la posibilidad de que estudiantes vean partidos del Mundial dentro de los salones de clase dependerá de cada plantel educativo, aunque existe apertura por parte de la autoridad estatal para permitir esta actividad.

El funcionario señaló que, desde la Secretaría de Educación, se mantiene una postura flexible siempre y cuando exista una adecuada comunicación con los directores de cada institución, quienes serán los encargados de tomar la decisión final.

"Cada directiva tomará las decisiones más convenientes para cuidar el avance académico y que también se pueda tener este tipo de espacios de convivencia e integración en las escuelas, alrededor de estas actividades", expresó.

Garza Fishburn destacó que el objetivo es equilibrar el desarrollo académico de los alumnos con momentos de esparcimiento que fomenten la convivencia escolar, especialmente en un evento de relevancia internacional como lo es el Mundial.

Los directores de las escuelas en Coahuila están evaluando la propuesta de Emanuel Garza Fishburn, considerando el impacto que podría tener en el rendimiento académico de los estudiantes. La comunicación entre la Secretaría de Educación y las instituciones es clave para implementar esta medida de manera efectiva.

La convivencia escolar es fundamental para el desarrollo integral de los alumnos. La posibilidad de ver partidos del Mundial en las aulas podría ser una oportunidad para fomentar la integración y el trabajo en equipo entre los estudiantes, siempre y cuando se mantenga un equilibrio con el avance académico.