Mesa de Construcción de la Paz: Seguridad en Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de diversas instituciones participaron en la Mesa de Construcción de la Paz, realizada en seguimiento a las instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Durante la reunión, los asistentes analizaron acciones prioritarias en materia de prevención del delito, revisaron avances en estrategias de seguridad y acordaron nuevas medidas para reforzar la atención a la ciudadanía en la Región Centro de Coahuila.

De acuerdo con la información difundida, este tipo de encuentros buscan consolidar el trabajo conjunto entre corporaciones e instituciones, a fin de mantener entornos seguros y fortalecer la respuesta ante situaciones que afecten la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre dependencias es clave para preservar la paz social en la región, al señalar que estas mesas permiten dar seguimiento puntual a los temas de seguridad y mantener una estrategia común en favor del bienestar de la población.