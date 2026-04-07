Manolo Jiménez asegura que Coahuila no sufre bloqueos carreteros

En medio de los bloqueos carreteros registrados en distintos puntos del país, Coahuila destaca por mantener condiciones de seguridad que contrastan con otras entidades, en donde transportistas y productores han alzado la voz ante la inseguridad en las vías federales.

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que, aunque en el estado no se presentan bloqueos, existen repercusiones derivadas de los cierres en rutas clave del centro del país, de donde proviene gran parte de la mercancía que llega al norte. "Nos afecta porque muchas cosas vienen desde el centro del país, por lo que todo lo que tenga que ver con los bloqueos de las carreteras del centro hacia el norte nos impacta en la logística".

Detalló que productos provenientes del Bajío y otras regiones deben cruzar estas rutas, por lo que cualquier interrupción genera retrasos en la cadena de suministro.

Señaló que uno de los principales reclamos que existe por parte de los transportistas es el tema de la inseguridad que se vive en las carreteras en otras entidades, problemática que no se presenta en Coahuila. "Aquí en nuestro estado no tenemos peticiones ni quejas de transportistas que estén siendo asaltados, al existir una gran tranquilidad para las personas que viajan y que trasladan mercancías".

Mencionó que de acuerdo con testimonios de operadores, la diferencia entre circular por Coahuila y otras regiones del país es notoria, lo que brinda confianza a las empresas del sector.