Manolo Jiménez inicia Caravana Vamos México en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio el banderazo de salida a la Caravana ¡Vamos equipo! ¡Vamos México!, una serie de activaciones culturales, deportivas y familiares que forman parte de la estrategia estatal Coahuila Pa´l Mundo, cuyo objetivo es proyectar al estado, fortalecer el tejido social y promover la convivencia en cada región.

Jiménez Salinas destacó que este año México vivirá la fiesta más importante del mundo del fútbol, y que Coahuila está listo para disfrutarla. Señaló que el objetivo es que esta celebración no se viva únicamente en los estadios, sino también en cada colonia, barrio y ejido del estado, llevando el espíritu deportivo y la unión a todas las familias.

El arranque tuvo lugar en el municipio de Monclova, donde el mandatario presentó el programa que, durante siete semanas, visitará los principales municipios de todas las regiones del estado mediante una ruta de 18 caravanas que acercarán actividades gratuitas a miles de coahuilenses.

La Caravana está diseñada para promover el deporte y la cultura mediante dinámicas aptas para todas las edades. Entre las actividades destacan la Copa de Campeones, torneos de FIFA, experiencias de realidad inmersiva, juegos infantiles, tiro a gol, freestyle, lotería, pinta caritas, circuito cerrado, jaula futbolera, concursos de talento y presentaciones de artistas locales, donde se estima la participación de 27 mil asistentes.

Estas actividades serán totalmente gratuitas, con el propósito de que todas las familias tengan acceso a espacios de recreación y convivencia.

El gobernador resaltó que el deporte es un factor de unión y una herramienta clave para el fortalecimiento del tejido social. Por ello, la caravana busca llevar energía positiva, diversión, cultura y actividad física a cada rincón del estado, además de impulsar el apoyo a nuestro equipo, que es México y Coahuila.

Jiménez Salinas agregó que estas acciones forman parte del impulso turístico y cultural que ya genera resultados durante la temporada vacacional. Prueba de ello es que los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila registraron más de 470 mil visitantes y una derrama económica superior a 500 millones de pesos en la primera semana de Semana Santa 2026.

Con esta caravana, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir construyendo un estado dinámico, unido y con proyección internacional: un Coahuila que trasciende fronteras, un Coahuila Pa´l Mundo.

Actividades gratuitas para toda la familia en la Caravana de Manolo Jiménez.

En su mensaje, declaró que este proyecto de las caravanas ¡Vamos México, vamos equipo! es muy importante para la convivencia familiar; que esta gran fiesta del fútbol no solo se viva en los estadios, sino en todas las colonias, barrios y ejidos de Coahuila. La caravana llevará deporte, recreación y convivencia familiar para fortalecer el tejido social.

Puntualizó que en Coahuila se tienen proyectos de seguridad, infraestructura, educación, salud y reactivación económica para todas las regiones; por lo que se ha trabajado fuerte en la reactivación económica y en la atracción de empresas para generar más y mejores empleos.

Declaró que "Venimos de una Semana Santa exitosa con la campaña ´Sorpréndete con Coahuila y turistea en el estado más seguro´. Parras, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Múzquiz y más estuvieron llenos." Por lo que este tipo de proyectos generan muy buena vibra y un ambiente positivo en todo el estado."

El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, explicó que este año, la fiesta más importante del fútbol a nivel mundial llega a México, y Coahuila está listo para vivirla. "Se quiere que este ánimo se sienta en cada rincón del estado. Por eso llevaremos esta caravana a todas las regiones con actividades completamente gratuitas: juegos deportivos, dinámicas de convivencia como lotería, realidad virtual, torneos, retas, concursos de talento, premios y mucho apapacho para nuestras familias".

Mencionó que el objetivo es que convivan, que disfruten y que esta experiencia nos una más, poniéndonos la camiseta de nuestro equipo: México y Coahuila. "Esta caravana está hecha para ustedes, para demostrar que en Coahuila somos un gran equipo: "¡Vamos equipo, vamos México, vamos Coahuila, siempre pa' delante y a pasos de gigante!".

En su intervención el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, agradeció al gobernador Manolo Jiménez por elegir al municipio como sede del arranque estatal de la Caravana, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado a través de sus distintas secretarías.

Destacó que desde las cuatro de la tarde las familias de Monclova y la región han disfrutado de este gran evento, que representa —dijo— un verdadero regalo para la comunidad y, especialmente, para los estudiantes de preparatorias y universidades presentes.

Señaló que esta caravana recorrerá todos los municipios, invitando a que las familias compartan la experiencia y se unan a la fiesta mundialista que se vivirá en México. Reconoció además el trabajo realizado por la Secretaría de Turismo y enfatizó que la seguridad, uno de los principales valores de Coahuila, permite que estas actividades se desarrollen con tranquilidad.