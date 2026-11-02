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Coahuila

Chocan dos camionetas, accidente deja daños materiales

El accidente ocurrió en el cruce de Ignacio Allende y Ramos Arizpe; no se reportaron heridos.

Por Ángel García - 02 noviembre, 2026 - 02:14 p.m.
Una camioneta Chevrolet Silverado chocó contra una Nissan Murano en el cruce de Ignacio Allende y Ramos Arizpe, en la zona centro de Acuña.
Una camioneta Chevrolet Silverado chocó contra una Nissan Murano en el cruce de Ignacio Allende y Ramos Arizpe, en la zona centro de Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Un choque entre dos camionetas dejó daños materiales en el cruce de las calles Ignacio Allende y Ramos Arizpe, en la zona centro de la ciudad. No fue necesario trasladar a ninguna de las personas involucradas para recibir atención médica.

      De acuerdo con los datos del accidente, la unidad señalada como responsable fue una Chevrolet Silverado modelo 2020, color azul, conducida por Bárbara Ramírez Castillo, de 25 años.

      La camioneta se impactó contra una Nissan Murano modelo 2014, color blanco, manejada por Rosa Velia Cazas Rodríguez, de 67 años.

      A pesar del impacto, ninguna de las personas involucradas requirió traslado médico. El percance dejó únicamente daños materiales.

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