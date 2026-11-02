Chocan dos camionetas, accidente deja daños materiales

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Un choque entre dos camionetas dejó daños materiales en el cruce de las calles Ignacio Allende y Ramos Arizpe, en la zona centro de la ciudad. No fue necesario trasladar a ninguna de las personas involucradas para recibir atención médica.

De acuerdo con los datos del accidente, la unidad señalada como responsable fue una Chevrolet Silverado modelo 2020, color azul, conducida por Bárbara Ramírez Castillo, de 25 años.

La camioneta se impactó contra una Nissan Murano modelo 2014, color blanco, manejada por Rosa Velia Cazas Rodríguez, de 67 años.

A pesar del impacto, ninguna de las personas involucradas requirió traslado médico. El percance dejó únicamente daños materiales.