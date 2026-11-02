Aumentan ventas por Día de Muertos, calculan alza de 60%

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Comerciantes de Ciudad Acuña registraron un incremento aproximado del 60 por ciento en sus ventas durante las celebraciones del Día de Muertos, debido a la afluencia de visitantes y a la demanda de productos relacionados con la festividad.

Incremento en las Ventas por el Día de Muertos

El aumento en la actividad comercial se observó tanto en establecimientos del centro de la ciudad como entre los vendedores instalados a las afueras de los panteones.

Entre los productos ofertados destacaron flores de cempasúchil, arreglos florales, bebidas, alimentos y otros artículos propios de la temporada.

Afluencia de Visitantes en los Cementerios

Desde el domingo se registró una importante afluencia de personas en los cementerios, entre ellas visitantes procedentes de Estados Unidos.

La celebración representó una oportunidad para los comerciantes, quienes aprovecharon la concentración de familias y visitantes para ofrecer sus productos.