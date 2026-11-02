Donald Trump evalúa ataques nucleares en Irán: tensión en Oriente Medio

WASHINGTON — El escenario de tensión en Oriente Medio alcanzó un nuevo pico de alerta diplomática tras circular reportes que sugieren que la administración de Donald Trump evalúa opciones de alta intensidad, incluidos ataques estratégicos contra instalaciones nucleares en Irán, bajo la constante presión del gobierno de Israel.

De acuerdo con análisis y reportes difundidos en el ámbito internacional, el debate en el ala oeste de la Casa Blanca gira en torno a la viabilidad de frenar el programa de enriquecimiento de uranio iraní en infraestructuras subterráneas, como el complejo del monte Pickaxe. La inteligencia israelí ha señalado el reinicio de actividades en dicha zona, lo que motivó a sectores de la administración estadounidense a considerar acciones bélicas definitivas.

La administración de Donald Trump enfrenta divisiones internas sobre el uso de la fuerza en Irán.

La controversia cobra mayor relevancia ante las marcadas divisiones internas en la cúpula del gobierno estadounidense. Mientras la postura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu presiona por una respuesta contundente, figuras del círculo cercano a Trump, como el vicepresidente J.D. Vance y el enviado Steve Witkoff, abogan por mantener abierta la vía diplomática para la negociación de un acuerdo de no proliferación.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu impulsa una respuesta contundente ante el programa nuclear iraní.

El mandatario estadounidense ha oscilado entre la amenaza de un bombardeo devastador y la posibilidad de resolver el diferendo mediante el diálogo. El eventual uso de armamento táctico de alto impacto contra la infraestructura persa genera alerta entre analistas internacionales, quienes advierten sobre el riesgo inminente de desencadenar una escalada bélica de proporciones globales en la región.