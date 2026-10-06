Contactanos
Coahuila

Tragedia en Ciudad Acuña: menor muere en volcadura de camioneta

El accidente ocurrió durante la noche sobre el libramiento Oriente; un adolescente de 17 años fue detenido, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Por Angel Garcia - 06 octubre, 2026 - 09:23 a.m.
Tragedia en Ciudad Acuña: menor muere en volcadura de camioneta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coah.- Una menor murió tras la volcadura de una camioneta Chevrolet Equinox registrada durante la noche sobre el libramiento Oriente, a la salida de la ciudad.

      De manera extraoficial, se informó que la víctima sería una menor de sexo femenino. Sin embargo, las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para confirmar su identidad y sexo.

      Placeholder

      ¿Qué ocurrió en el accidente?

      En el accidente estuvieron involucrados cuatro menores: una adolescente de 14 años murió en el lugar; otra, también de 14 años, resultó lesionada; una tercera menor de 14 años salió ilesa, mientras que un adolescente de 17 años fue detenido, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

      Detalles del accidente

      El percance ocurrió a la altura del bulevar Jesús María Ramón y representa el segundo accidente registrado en este libramiento.

      Elementos encargados de las diligencias trabajaban en el lugar para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y confirmar los datos de la víctima.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados