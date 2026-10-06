Tragedia en Ciudad Acuña: menor muere en volcadura de camioneta

Ciudad Acuña, Coah.- Una menor murió tras la volcadura de una camioneta Chevrolet Equinox registrada durante la noche sobre el libramiento Oriente, a la salida de la ciudad.

De manera extraoficial, se informó que la víctima sería una menor de sexo femenino. Sin embargo, las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para confirmar su identidad y sexo.

¿Qué ocurrió en el accidente?

En el accidente estuvieron involucrados cuatro menores: una adolescente de 14 años murió en el lugar; otra, también de 14 años, resultó lesionada; una tercera menor de 14 años salió ilesa, mientras que un adolescente de 17 años fue detenido, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Detalles del accidente

El percance ocurrió a la altura del bulevar Jesús María Ramón y representa el segundo accidente registrado en este libramiento.

Elementos encargados de las diligencias trabajaban en el lugar para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y confirmar los datos de la víctima.