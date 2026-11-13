Alistan decoración para la Alameda

SALTILLO, COAH.- La Alameda de Saltillo tendrá una decoración navideña especial a cargo de Luly López, presidenta honoraria del DIF Municipal, como parte de los preparativos para las celebraciones decembrinas en la ciudad.

Aníbal Soberón, titular de Servicios Primarios de Saltillo, confirmó que este espacio recibirá una intervención especial impulsada por la presidenta honoraria del DIF, cuyos detalles podrán conocerse el próximo 1 de diciembre.

El funcionario explicó que la instalación de adornos navideños comenzó el 1 de noviembre y se extenderá durante todo el mes, mediante un trabajo coordinado entre el DIF Municipal y la Dirección de Servicios Primarios, encargada de colocar las figuras.

Detalles confirmados

Como parte de la decoración, se instalarán anuncios de "Feliz Navidad" en los 16 puentes de la ciudad, entre ellos la Joroba de Becerra, Mirasierra, Juan Navarro y Nazario Ortiz.

Además, se contempla colocar 125 esferas en la Alameda, 30 coronas en la calle de Allende y otras 56 en el bulevar Becerra, donde los trabajos de instalación todavía están pendientes.

A estos elementos se suma un moño colocado en el puente ubicado sobre la calle de Allende, así como otras figuras que llegarán posteriormente para complementar la decoración en distintos puntos de Saltillo.

Acciones de la autoridad

Soberón señaló que el objetivo es concluir los trabajos para el 1 de diciembre, fecha en que la ciudad estará lista para el arranque de las actividades y celebraciones navideñas.