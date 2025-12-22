Contactanos
Coahuila

Vehículo fuera de control se impacta contra vivienda al sur poniente de Ciudad Acuña

El conductor se dio a la fuga tras chocar un Chevrolet Cruze contra una barda perimetral.

Por Angel Garcia - 22 diciembre, 2025 - 05:57 p.m.
Vehículo fuera de control se impacta contra vivienda al sur poniente de Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un vehículo fuera de control terminó impactándose contra una vivienda luego de protagonizar un fuerte accidente registrado al sur poniente de la ciudad.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      El percance ocurrió en el cruce de las calles Sur Poniente y Gregorio Catache, sitio al que acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      El automóvil involucrado fue un Chevrolet Cruze modelo 2017, color gris, cuyo conductor se dio a la fuga, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad.

      Consecuencias del impacto

      De acuerdo con el reporte, la unidad se impactó contra un objetivo fijo, ocasionando daños a una barda perimetral de concreto perteneciente a una vivienda. El inmueble afectado es propiedad de Casas Manter; en el lugar, las autoridades se entrevistaron con Mateo, de 29 años de edad, quien se identificó como encargado del domicilio. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la estructura de la vivienda.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados