Vehículo fuera de control se impacta contra vivienda al sur poniente de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un vehículo fuera de control terminó impactándose contra una vivienda luego de protagonizar un fuerte accidente registrado al sur poniente de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió en el cruce de las calles Sur Poniente y Gregorio Catache, sitio al que acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos.

Detalles confirmados

El automóvil involucrado fue un Chevrolet Cruze modelo 2017, color gris, cuyo conductor se dio a la fuga, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad.

Consecuencias del impacto

De acuerdo con el reporte, la unidad se impactó contra un objetivo fijo, ocasionando daños a una barda perimetral de concreto perteneciente a una vivienda. El inmueble afectado es propiedad de Casas Manter; en el lugar, las autoridades se entrevistaron con Mateo, de 29 años de edad, quien se identificó como encargado del domicilio. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la estructura de la vivienda.