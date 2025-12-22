Hallan cientos de peces mu3r7os en el río Monclova

El colectivo "Volviendo al Río Monclova" denunció el hallazgo de cientos de peces muertos en el río Monclova, una situación que atribuyen a recientes trabajos de retiro de vegetación y al estancamiento del agua en zonas concretadas del cauce.

De acuerdo con el colectivo, la eliminación de la vegetación, sumada a la falta de flujo constante del agua, provocó una disminución considerable en los niveles de oxígeno disuelto, lo que derivó en la muerte masiva de peces.

Actualmente, distintas especies de garzas han sido observadas alimentándose de los ejemplares sin vida.

Acciones de la autoridad

Los integrantes de Volviendo al Río Monclova advirtieron que los ríos son ecosistemas vivos que requieren equilibrio y un manejo adecuado, el cual debe estar a cargo de especialistas en la materia y no basarse en decisiones improvisadas. Subrayaron la necesidad de contar con un plan de manejo ambiental integral para el afluente.

Respecto a la posible justificación de estas acciones por el combate al dengue, el colectivo aclaró que el mosquito transmisor se reproduce en agua estancada y no en corrientes naturales.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Impacto en la comunidad

Además, señalaron que la presencia de peces contribuye de manera natural al control de las larvas del mosquito, por lo que la afectación al ecosistema podría resultar contraproducente. Asimismo, recordaron que, de no haberse colocado concreto en el cauce, no se habrían generado grandes acumulaciones de agua estancada, lo que hoy agrava el problema ambiental y sanitario.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades para que se contrate asesoría especializada, sugiriendo la participación de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA), al ser el río Monclova parte del programa estatal "Ríos Vivos". También enfatizaron que los ríos son cauces federales, por lo que cualquier intervención debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental y los permisos correspondientes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).