Clausuran Club Indios Bar tras operativo de seguridad en Nava

NAVA, COAH.– El Club Indios Bar fue clausurado por elementos de la Policía del Estado y de Protección Civil, luego de un operativo de revisión realizado en el establecimiento.

Hasta el momento, la autoridad no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas específicas de la clausura; sin embargo, se presume que esta medida se debió a diversas irregularidades detectadas durante la inspección.

Acciones de la autoridad

El operativo forma parte de las acciones de revisión y vigilancia que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno en antros, bares y cantinas de la región, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La clausura busca salvaguardar la seguridad y el orden en el municipio de Nava. El Club Indios Bar es conocido en la región por su actividad nocturna, y las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar mediante reportes que contribuyan a mantener entornos seguros.