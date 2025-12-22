Contactanos
Clausuran Club Indios Bar tras operativo de seguridad en Nava

Autoridades estatales y Protección Civil refuerzan la vigilancia en centros nocturnos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 diciembre, 2025 - 11:20 a.m.
Clausuran Club Indios Bar tras operativo de seguridad en Nava
      NAVA, COAH.– El Club Indios Bar fue clausurado por elementos de la Policía del Estado y de Protección Civil, luego de un operativo de revisión realizado en el establecimiento.

      Hasta el momento, la autoridad no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas específicas de la clausura; sin embargo, se presume que esta medida se debió a diversas irregularidades detectadas durante la inspección.

      Acciones de la autoridad

      El operativo forma parte de las acciones de revisión y vigilancia que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno en antros, bares y cantinas de la región, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

      La clausura busca salvaguardar la seguridad y el orden en el municipio de Nava. El Club Indios Bar es conocido en la región por su actividad nocturna, y las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar mediante reportes que contribuyan a mantener entornos seguros.

