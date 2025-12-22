Trabajadores de Secumsa denuncian adeudos de aguinaldo.

Trabajadores de la empresa Secumsa Edificaciones Metálicas, con sede en Monterrey y con operaciones en Monclova y Castaños, denunciaron el incumplimiento en el pago de aguinaldos, prestación que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, debió cubrirse a más tardar el 19 de diciembre. Los empleados señalaron que la empresa ha justificado el retraso argumentando falta de recursos económicos.

De acuerdo con los trabajadores afectados, entre 20 y 25 empleados desempeñan labores como soldadores, paileros y personal de servicios industriales, siendo enviados a prestar servicios en empresas locales, entre ellas FreightCar, así como en otras compañías del sector metalmecánico de la Región Centro. Aseguraron que, pese a cumplir jornadas completas y trabajos especializados, no han recibido el pago de esta prestación de fin de año.

Acciones de la autoridad

Ante la situación, el grupo acudió a Conciliación, donde sí fueron atendidos a pesar del inicio del periodo vacacional, debido al número considerable de trabajadores involucrados. Los empleados manifestaron que el adeudo del aguinaldo afecta directamente su economía familiar y denunciaron que no es la primera vez que enfrentan retrasos o irregularidades en sus pagos.

Al respecto, el titular de Conciliación explicó que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo corresponde a 15 días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre, siendo el 19 el último día legal para cumplir con esta obligación. Sin embargo, aclaró que la dependencia no cuenta con facultades coercitivas para obligar de manera directa al patrón a realizar el pago.

Detalles confirmados

Detalló que, en caso de incumplimiento, se da vista a la autoridad correspondiente para la aplicación de sanciones previstas en los artículos 994 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales se determinan mediante una tabla de multas calculadas en UMAS. Además, señaló que se expide una constancia, con la cual los trabajadores pueden acudir ante un juez laboral, a través del procedimiento ordinario, para exigir legalmente el pago del aguinaldo.

Los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades laborales estatales y federales, así como el acompañamiento de los medios de comunicación, para que el caso tenga seguimiento y no quede impune, al considerar que son los obreros quienes realizan el trabajo operativo y especializado que sostiene este tipo de proyectos industriales.