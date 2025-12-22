Caso Florencio Siller: difieren juicio oral por amenazas contra la periodista Mayra "N"

A siete años de los hechos ocurridos en 2018, este lunes se tenía programada la audiencia dentro del juicio oral por el caso de amenazas denunciado por la periodista Mayra "N" en contra del ex alcalde de Frontera, Florencio Siller; sin embargo, la diligencia fue diferida a solicitud de la Fiscalía.

De acuerdo con lo expuesto por la defensa de la víctima, durante la audiencia la Fiscalía solicitó el diferimiento debido a imposibilidades para la presencia de algunos de sus testigos, situación que fue analizada por el juez de Distrito, quien finalmente determinó posponer el inicio del inicio del juicio oral.

La audiencia fue diferida por la Fiscalía

El juzgador estableció el diferimiento de la audiencia bajo el entendido de que, en aproximadamente un mes, se estarán fijando las fechas para el desahogo de las audiencias correspondientes al juicio oral. Recalcó que, para garantizar los derechos de ambas partes, las audiencias deberán realizarse de forma continua, sin lapsos prolongados entre una y otra, y desarrollarse en un periodo breve, conforme a la agenda del Centro de Justicia Federal.

Se informó que los testigos cuya ausencia motivó el diferimiento corresponden a la Fiscalía, instancia que representa los intereses de la víctima, además de contar con el acompañamiento de la asesoría jurídica. Algunos testimonios estaban previstos para rendirse por vía remota; sin embargo, por disposiciones judiciales, no se proporcionaron mayores detalles.

Mayra Cisneros reafirma su denuncia

En entrevista, la periodista Mayra "N" señaló que, a pesar del tiempo transcurrido, mantiene firme su postura de haber denunciado los hechos, al considerar que su caso puede sentar un precedente para la protección del gremio periodístico. "Solo puedo decirte que nunca me arrepiento de denunciar, de hablar. Espero que quede este precedente para utilidad de ustedes, quienes siguen cada día. Siempre, como pueda y donde sea, sigo en mis ideales y afortunadamente tengo mucho apoyo", expresó.

Asimismo, manifestó su preocupación por el contexto que enfrenta actualmente el gremio en el estado. "Me ha dado tristeza lo que pasa con los locutores", añadió.

Nuevas fechas para las audiencias

Será en las próximas semanas cuando la autoridad judicial dé a conocer las nuevas fechas para la celebración de las audiencias de juicio oral en este proceso, considerado relevante por tratarse de presuntas amenazas contra una periodista en el ejercicio de su labor informativa.