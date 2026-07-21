Niño de 10 años es atropellado mientras circulaba en bicicleta en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un menor de 10 años resultó con lesiones leves luego de ser atropellado por un automóvil mientras circulaba en su bicicleta sobre la calle San Agustín, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

De acuerdo con la información proporcionada, el conductor presuntamente involucrado fue identificado como Juan Uziel, de 22 años, quien manejaba un automóvil Honda de color negro.

El menor lesionado, identificado como Elías, viajaba a bordo de una bicicleta Mongoose de color azul al momento del accidente.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al menor y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 13 para su valoración médica.

Detalles confirmados

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y dieron inicio a las investigaciones para determinar las circunstancias del percance. El menor fue reportado sin lesiones de gravedad.