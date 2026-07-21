Día Mundial del Perro: Activista Maza exige justicia por Rocky

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día Mundial del Perro, conmemorado este martes 21 de julio, la activista y protectora de mascotas en Múzquiz, Dra. María Guadalupe Mendoza Maza, fundadora de "Huellitas Con Causa Múzquiz A.C.", condenó el caso de maltrato animal registrado en Saltillo, donde una mujer arrastró a un perro de nombre Rocky en la parte trasera de su camioneta, provocándole heridas de gravedad.

"Es indignante y verdaderamente frustrante observar que sigan presentándose este tipo de situaciones, ver hasta dónde puede llegar el ser humano", expresó la activista, al considerar que este tipo de hechos evidencian la necesidad de fortalecer la protección de los animales y aplicar las sanciones previstas en la ley.

Mendoza Maza señaló que, desde hace nueve años mantiene un albergue donde actualmente resguarda cerca de 50 perros, de los cuales más de 20 han sido esterilizados.

Indicó que a todos se les proporciona alimento, atención y un espacio digno mientras esperan ser adoptados. Asimismo, reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, mediante campañas de vacunación y desparasitación.

La activista destacó el vínculo que existe entre las personas y sus mascotas, al afirmar que los perros son animales leales y protectores. Como ejemplo, relató una experiencia personal en la que sus perros le salvaron la vida al impedir que fuera mordida por una víbora, al rodear al reptil mientras ella lograba ponerse a salvo.

Asimismo, lamentó que, pese a la difusión de diversos casos de maltrato animal, en muchas ocasiones las autoridades no proceden conforme a la ley.

Citó como ejemplo el caso de los bomberos de Monclova señalados por la muerte de varios perros, donde, aseguró, las sanciones anunciadas no se concretaron y los responsables quedaron sin castigo.

Finalmente, recordó que, en Múzquiz denunció a un hombre que mató a un perro a golpes, quien posteriormente la amenazó "prácticamente me quería golpear y sacar de mi casa", posteriormente lo arrestaron pero por otro delito, abundó.

La activista sostuvo que las leyes deben aplicarse con firmeza contra quienes maltratan o asesinan seres sintientes, pues su cumplimiento es indispensable para combatir estos hechos.