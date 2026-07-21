Buscan a pescador desaparecido en el río Bravo; hallan prendas durante operativo

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Elementos del Grupo Beta iniciaron la búsqueda de un pescador reportado como desaparecido en el río Bravo, luego de que no regresara y se perdiera todo contacto con él.

Acciones de la autoridad

Durante las labores de rescate, el personal localizó prendas que presuntamente pertenecen a la persona desaparecida; sin embargo, hasta el momento no ha sido ubicada.





Detalles confirmados

Las acciones de búsqueda continúan en la zona del río Bravo, mientras las autoridades mantienen el operativo para tratar de localizar al pescador.

Hasta ahora se desconoce su paradero. Debido al nivel que registra actualmente el río Bravo, las autoridades no descartan un desenlace desfavorable.