Denuncian suspensión en la recolección de basura en colonias del surponiente de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Vecinos del sector surponiente de Ciudad Acuña denunciaron que el servicio de recolección de basura no se ha prestado desde hace dos días en diversas colonias, por lo que solicitaron la intervención de la empresa PASA.

De acuerdo con los habitantes, entre las colonias afectadas se encuentran Paseo del Sol, La Estrella y Evaristo Pérez Arreola, además de otros sectores cercanos.

Los vecinos señalaron que, hasta el momento, no han recibido información sobre la suspensión del servicio, situación que ha provocado la acumulación de residuos en la vía pública.

Impacto en la comunidad

Asimismo, manifestaron su preocupación porque los perros en situación de calle rompan las bolsas de basura y dispersen los desechos, lo que podría generar problemas de higiene y afectar la salud pública.