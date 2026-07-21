Entrega Mejora Coahuila apoyos a familias afectadas por las lluvias en Acuña
Cerca de 40 hogares recibieron artículos básicos tras las inundaciones; el programa mantendrá recorridos para detectar más necesidades.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH.– El programa Mejora Coahuila entregó apoyos a cerca de 40 familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones registradas en Ciudad Acuña.
Apoyos a familias afectadas
El coordinador del programa en Acuña, Francisco Carmona, informó que se distribuyeron diversos artículos para el hogar a personas cuyos bienes resultaron dañados por las inundaciones.
Señaló que el objetivo es atender las necesidades más urgentes de la población y brindar respaldo a quienes enfrentan afectaciones derivadas de las lluvias.
Acciones de la autoridad
Agregó que el personal del programa continuará realizando recorridos en los sectores afectados para identificar a más familias que requieran apoyo y canalizar la ayuda correspondiente.