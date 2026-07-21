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Coahuila

Entrega Mejora Coahuila apoyos a familias afectadas por las lluvias en Acuña

Cerca de 40 hogares recibieron artículos básicos tras las inundaciones; el programa mantendrá recorridos para detectar más necesidades.

Por Angel Garcia - 21 julio, 2026 - 03:13 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– El programa Mejora Coahuila entregó apoyos a cerca de 40 familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones registradas en Ciudad Acuña.

      Apoyos a familias afectadas

      El coordinador del programa en Acuña, Francisco Carmona, informó que se distribuyeron diversos artículos para el hogar a personas cuyos bienes resultaron dañados por las inundaciones.

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      Señaló que el objetivo es atender las necesidades más urgentes de la población y brindar respaldo a quienes enfrentan afectaciones derivadas de las lluvias.

      Acciones de la autoridad

      Agregó que el personal del programa continuará realizando recorridos en los sectores afectados para identificar a más familias que requieran apoyo y canalizar la ayuda correspondiente.

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