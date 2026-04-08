Choque en pleno Centro de Ciudad Acuña deja a motociclista lesionado

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un accidente vial registrado en la zona Centro dejó como saldo a un motociclista con lesiones menores, luego de ser impactado por una camioneta.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Guerrero y General Cepeda, donde una camioneta Dodge RAM modelo 2019 en color blanco, conducida por Rafael, de 40 años, embistió a una motocicleta.

El accidente y sus consecuencias

La unidad afectada es una Italika FT250 modelo 2024 en color rojo, manejada por Landon, de 16 años de edad, quien resultó con golpes tras el impacto.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para valorar a los involucrados, descartando lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado hospitalario.

Acciones de la autoridad

Las autoridades tomaron conocimiento del percance para deslindar responsabilidades, mientras que el incidente generó momentánea movilización en el primer cuadro de la ciudad.