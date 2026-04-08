Contactanos
Coahuila

Choque en pleno Centro de Ciudad Acuña deja a motociclista lesionado

En la intersección de las calles Guerrero y General Cepeda, un joven motociclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta Dodge RAM.

Por Angel Garcia - 08 abril, 2026 - 09:40 a.m.
Choque en pleno Centro de Ciudad Acuña deja a motociclista lesionado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un accidente vial registrado en la zona Centro dejó como saldo a un motociclista con lesiones menores, luego de ser impactado por una camioneta.

      Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Guerrero y General Cepeda, donde una camioneta Dodge RAM modelo 2019 en color blanco, conducida por Rafael, de 40 años, embistió a una motocicleta.

      Placeholder

      El accidente y sus consecuencias

      La unidad afectada es una Italika FT250 modelo 2024 en color rojo, manejada por Landon, de 16 años de edad, quien resultó con golpes tras el impacto.

      Elementos de emergencia acudieron al lugar para valorar a los involucrados, descartando lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado hospitalario.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades tomaron conocimiento del percance para deslindar responsabilidades, mientras que el incidente generó momentánea movilización en el primer cuadro de la ciudad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados