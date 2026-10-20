Mustang choca contra poste de la CFE y daña otros dos vehículos en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un Ford Mustang modelo 2019 chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y provocó daños a otros dos vehículos en el cruce de las calles Matamoros y Villaldama, en la colonia Centro.

El accidente dejó daños materiales y una mujer fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Detalles del accidente

El percance ocurrió en el mencionado cruce, donde el automóvil Ford Mustang, color gris, terminó impactándose contra un poste de la CFE y alcanzó a otras dos unidades que circulaban por el sector.

En el lugar, las autoridades identificaron como conductor del Mustang 2019 a Armando Rodríguez, de 23 años, señalado como responsable del accidente.

Tras el impacto, el vehículo también ocasionó daños a un Ford Mustang modelo 2000, color negro, conducido por Mónica Mendoza Quiroz, de 34 años, así como a una Hyundai Santa Fe modelo 2012, también negra, manejada por Alfonso Nieto de Hoyos, de 26 años.

Atención médica a los involucrados

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los involucrados. Posteriormente, Mónica Mendoza Quiroz fue trasladada a la Clínica 13 para recibir valoración médica.