Desmienten falsas vacantes en Arcosa y Trinity

MONCLOVA, COAH.- Publicaciones falsas que ofrecen vacantes en Arcosa Castaños y Trinity Rail de México circulan en redes sociales, donde se promocionan supuestas contrataciones mediante imágenes que presentan ofertas de empleo.

En el caso de Arcosa, la página de Facebook Arcosa Castaños CTM desmintió una publicación que anuncia puestos para soldadores, paileros, ayudantes generales y ayudantes de mantenimiento, entre otros.

Desmentido de ofertas laborales en Arcosa

La empresa anunció recientemente una expansión en su planta de Castaños; sin embargo, el proceso de contratación todavía no inicia.

Una situación similar ocurre con Trinity Rail de México, donde circulan imágenes que ofrecen puestos para soldadores, montacarguistas, pintores y paileros, además de oportunidades de reingreso para extrabajadores.

Advertencia sobre ofertas en Trinity Rail

Carlos Mata López, representante sindical, negó que se estén realizando las contrataciones anunciadas y llamó a la población a no dejarse engañar por información que no ha sido confirmada.

La difusión de estas ofertas genera expectativas entre personas que buscan incorporarse al mercado laboral, así como molestia y frustración entre quienes confían en los anuncios con la esperanza de encontrar trabajo.

Ante esta situación, se recomienda verificar las ofertas laborales directamente con las empresas o mediante sus canales oficiales antes de proporcionar datos personales o documentación.