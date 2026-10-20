Regresan a pacientes oncológicos sin quimioterapias en el IMSS

Pacientes oncológicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron la suspensión de sus tratamientos de quimioterapia en la Clínica 86 de Monclova, luego de que este martes no llegaran los medicamentos y todos los derechohabientes que acudieron fueran regresados sin recibir atención.

Los afectados señalaron que la falta de las mezclas necesarias para las quimioterapias les impidió continuar con sus tratamientos y manifestaron su preocupación por el tiempo que pierden ante una enfermedad que requiere atención oportuna.

Hoy nos regresaron, tampoco llegó absolutamente ningún tipo de medicamento para este terrible padecimiento, denunciaron pacientes afectados.

De acuerdo con los testimonios, la explicación que recibieron fue que, por motivos de mantenimiento, no llegaron las mezclas oncológicas. Sin embargo, dijeron desconocer si los trabajos se realizan en la Clínica 7 de Monclova o en Saltillo.

Falta de medicamentos oncológicos

A esta situación se suma la falta, desde hace cuatro meses, de bevacizumab, medicamento utilizado en determinados tratamientos contra el cáncer.

Los pacientes explicaron que este medicamento se aplica en el centro de mezclas ubicado en la Clínica 86, anteriormente conocida como Clínica Cemex.

Demandas de los pacientes

Aunque reconocieron que el personal de la unidad médica no necesariamente es responsable de la falta de medicamentos, exigieron una solución para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Los derechohabientes advirtieron que el cáncer no perdona y que el tiempo es valioso para quienes enfrentan la enfermedad, por lo que solicitaron que se restablezca el suministro de medicamentos y puedan continuar con sus quimioterapias.