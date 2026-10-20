Defiende Manolo Jiménez inversión en Expo Coahuila y Rodeo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas defendió la inversión destinada a Expo Coahuila y al Rodeo Saltillo ante los cuestionamientos por el uso de recursos públicos, al señalar que su administración destina montos superiores a seguridad, infraestructura, pavimentación, salud y educación.

Como ejemplo, indicó que en Saltillo se ejercen más de 600 millones de pesos en un programa de obras enfocado principalmente en bacheo y pavimentación, cifra que, afirmó, triplica el presupuesto destinado al Rodeo.

"Hay gente que está en contra de todo y a favor de nada y no escucha. Si escuchara y profundizara en todo lo que se está haciendo, pues no diría: 'Oye, ¿por qué en vez de hacer eso no inviertes en bacheo?'", expresó.

El mandatario agregó que las inversiones en seguridad y en proyectos de infraestructura de gran escala representan miles de millones de pesos, por lo que atribuyó parte de las críticas al evento turístico a diferencias políticas y partidistas. "Luego hay gente que quiere grillar, polarizar, confundir, limitar", manifestó.

Jiménez Salinas sostuvo que contar con instalaciones adecuadas fue indispensable para organizar un espectáculo de las dimensiones del Rodeo Saltillo y convertirlo en un atractivo turístico de alcance nacional.

"Un buen día se nos ocurrió hacer el mejor rodeo de México y hacer una feria tex-mex e invertir en instalaciones, en infraestructura. Es imposible tener un evento de esta calidad y de este tamaño si no hay infraestructura, ni aquí ni en ningún lado del mundo. No se puede", puntualizó.

Reporta más de 125 mil asistentes. El gobernador destacó que el Rodeo Saltillo congregó a más de 125 mil personas, generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos y propició una ocupación hotelera del 95 por ciento.

Añadió que el evento concluyó con saldo blanco. Como parte de los resultados, mencionó que representantes del sector hotelero le expresaron que no registraban un movimiento turístico de esa magnitud desde hacía cinco años.

Incluso, señaló, algunos establecimientos alcanzaron el 100 por ciento de ocupación. El mandatario recordó que la iniciativa surgió en 2018, cuando se desempeñaba como alcalde de Saltillo. En aquella etapa, explicó, se organizó un rodeo de un día que incluía actividades de carne asada y espacios comerciales, hasta evolucionar al formato actual.

"Hoy en día este puede ser, sin duda, hoy ya está siendo el referente turístico para Saltillo, y eso ayuda. El que nos traigan en el mapa con algo, con cosas buenas, nos ayuda", afirmó.

También defendió el impacto social de la celebración, al señalar que propició la convivencia entre familias de distintos sectores en un entorno que calificó como tranquilo y seguro.

Añadió que el evento contribuye a preservar las tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia. "Para quienes gobernamos no hay nada mejor que ver a nuestra gente feliz, después de desarrollar algún proyecto, algún programa o alguna obra que impacta positivamente en la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Pide convertir críticas en propuestas

Al referirse a los cuestionamientos, Jiménez Salinas mencionó el reconocimiento que, según dijo, hizo la secretaria de Turismo federal durante la conferencia matutina de la presidenta de México a la inversión en Expo Coahuila y al Rodeo Saltillo.

"Los de un partido pues se dedicaron a criticar y luego sale la secretaria de Turismo en la mañanera con la presidenta chuleando la gran inversión de Expo Coahuila, chuleando el mejor rodeo de México, pues ya si no entienden las señales, ahora sí que ni cómo ayudarlos", declaró. El gobernador llamó a quienes cuestionan el proyecto a presentar alternativas y contribuir al desarrollo de Coahuila, en lugar de fomentar divisiones.

"En vez de polarizar, dividir, criticar, que se pongan a chambear, que se pongan a sumar. Crítica constructiva, bienvenida, pero, ok, esto está mal, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo sumamos?", cuestionó.

Finalmente, adelantó que entre 2026 y 2028 su administración reforzará la promoción turística de la entidad mediante acciones dirigidas a los Pueblos Mágicos y una agenda constante de convenciones, conciertos, espectáculos y exposiciones en Expo Coahuila.

Futuro del Turismo en Coahuila

Indicó que uno de los objetivos será ampliar gradualmente la duración del Rodeo Saltillo para consolidarlo como un referente nacional y proyectar a Saltillo y Coahuila en el país y el extranjero.

"Este proyecto tiene un objetivo social, tiene un objetivo económico y turístico y lo estamos cumpliendo. Yo estoy seguro que esto se va a consolidar de manera muy importante", concluyó.

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