CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un vehículo terminó fuera de la vialidad luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por el libramiento Jesús María Ramón, donde se impactó contra una cerca de alambre de púa.

El automóvil involucrado fue un Kia Optima modelo 2013, color gris, conducido por David Francisco Pérez Hernández, de 18 años.

Tras salirse del camino, la unidad chocó contra una cerca propiedad de Héctor Rentería Delgado, de 39 años, lo que ocasionó daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al conductor. Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital.