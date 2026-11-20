CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Más de 70 cateos se han realizado en Ciudad Acuña en lo que va del año, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la seguridad y combatir posibles actividades delictivas.

Acciones de Seguridad en Ciudad Acuña

El delegado de la Fiscalía General del Estado en Acuña, Francisco Javier Rodríguez, destacó que recientemente se llevaron a cabo dos cateos de manera coordinada en distintos puntos de la ciudad.

Señaló que las acciones de seguridad continúan a partir de los reportes ciudadanos, por lo que consideró importante fortalecer la confianza de la población para que denuncie situaciones que puedan representar un riesgo.

Incremento de Presencia Policial Durante el Cierre de Año

Asimismo, indicó que, con motivo del cierre de año, se incrementará la presencia de los elementos de seguridad en las colonias, con el propósito de detectar situaciones irregulares y atender los reportes de la ciudadanía.