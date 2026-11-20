Austin, Texas.- El alcalde Javier Díaz González encabezó una gira de trabajo en Austin, Texas, donde se reunió con su homólogo de esa ciudad, Kirk Watson, así como con integrantes de su Cabildo, quienes se comprometieron a participar en los festejos por el 450 aniversario de la fundación de Saltillo el próximo año.

Además, Díaz González sostuvo una reunión con la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, quien le expuso diversas estrategias de seguridad que se implementan en esa ciudad.

El alcalde destacó los 58 años de hermandad entre Saltillo y Austin, la cual se ha fortalecido durante su administración municipal en rubros como seguridad pública, desarrollo económico, deporte y cultura.

"Agradecemos al alcalde Kirk Watson y a su equipo por su colaboración. Seguimos trabajando en hermandad para fortalecer diversos ámbitos y que esto impacte de manera positiva en la calidad de vida de las familias saltillenses", apuntó.

Javier Díaz resaltó los intercambios que se han dado entre ambas ciudades capitales y señaló que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Saltillo se consolida como una de las mejores ciudades para vivir en México.

Asimismo, el alcalde compartió con Lisa Davis que Saltillo es la capital más segura de México, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.

Destacó que, en colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante su administración municipal se han invertido 2 mil 100 millones de pesos en materia de seguridad, destinados a equipamiento, tecnología y capacitación.

Díaz González informó que hace unos días la Policía Municipal de Saltillo recibió la acreditación de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), por cumplir con diversos estándares internacionales en materia de seguridad.

El alcalde agregó que en Saltillo ya son 150 mil personas las que participan en los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad, quienes colaboran con las autoridades para mantener la paz y tranquilidad en la ciudad.

Además, Javier Díaz señaló que en Saltillo se trabaja para brindar mejores condiciones laborales a los elementos policiales; prueba de ello es que desde hace algunos meses tienen acceso a créditos del Infonavit.

El edil destacó que de manera periódica se realizan reuniones de seguridad en las que participan diferentes dependencias para revisar, ajustar e implementar estrategias que permitan mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras de México.