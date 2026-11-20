CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Banco Internacional de Alimentos comenzó la instalación de coronas navideñas en distintos puntos de Ciudad Acuña, como parte de una campaña para recaudar fondos destinados a sus programas de apoyo alimentario.

De manera tradicional, comercios y empresas de la localidad se sumaron a esta iniciativa para respaldar la causa y contribuir a las actividades que realiza la institución.

Recaudación de Fondos para Apoyo Alimentario

Las coronas son ofrecidas por el Banco Internacional de Alimentos a cambio de una aportación económica, cuyos recursos se destinan a fortalecer los programas de alimentación dirigidos a las personas que más lo necesitan.

La instalación continuará en vialidades importantes de la ciudad, donde las decoraciones podrán ser apreciadas por los automovilistas y la población en general.