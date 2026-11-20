SALTILLO, Coah.- Coahuila mantiene su liderazgo nacional en seguridad, desarrollo económico y generación de empleo, afirmó Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, al destacar los resultados del tercer año de administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El funcionario señaló que el mandatario estatal ha consolidado el posicionamiento de la entidad en estos rubros y recordó que, durante su gestión como alcalde, logró que Saltillo se ubicara como la capital más segura del país.

Importancia de la inversión en seguridad

En materia de seguridad, Rodríguez sostuvo que los resultados requieren trabajo permanente y que las autoridades no deben bajar la guardia, por lo que destacó las inversiones recientes en patrullas, cámaras de vigilancia y armamento.

Mencionó también el compromiso de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal, así como la coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

"Como el propio Manolo lo dice, el trabajo en equipo es la fórmula mágica", expresó.

Compromiso de las autoridades en Coahuila

Rodríguez reconoció que Coahuila no está exento de que ocurran hechos de inseguridad; sin embargo, afirmó que cuenta con instituciones fuertes y sólidas, con capacidad para responder ante estas situaciones.

"Nunca se levanta bandera blanca, se trabaja todos y cada uno de los días", señaló.

El subsecretario insistió en que la seguridad exige atención constante, inversión y coordinación entre las distintas instituciones para mantener las condiciones que, aseguró, distinguen a Coahuila.