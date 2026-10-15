Chocan en zona Centro; atienden a dos menores

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Dos vehículos chocaron en el cruce de las calles Capital Leal y Aquiles Serdán, en la zona Centro de Ciudad Acuña. El accidente dejó a dos menores atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes no requirieron traslado hospitalario.

Uno de los vehículos involucrados fue un Nissan Versa 2020, color blanco, conducido por Romelia Campos Hernández, de 46 años.

La otra unidad fue un Nissan Sentra 2021, color rojo, conducido por Eneyda Areli Valdez Hernández, de 35 años, que resultó afectado por el impacto.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a Guillermo Faba, de 11 años, y Oliver Faba, de 9 años. Ambos menores fueron valorados en el sitio y no necesitaron ser trasladados a un hospital.